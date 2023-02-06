Момент крушения здания во время землетрясения в Турции попал в эфир телеканала

Репортер турецкого ТВ-канала CANLI вел прямой эфир в тот момент, когда многоэтажное здание начало рушиться.

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В турецком городе Диярбакыр в результате новых подземных толчков обрушилось здание. Момент разрушения сооружения попал в эфир местного телеканала CANLI, корреспондент которого находился на месте происшествия.

Через некоторое время появилось видео, как жители города на юго-востоке страны и журналисты убегали от падающего строения.

Напомним, новое землетрясение в Турции произошло в 10:36 по местному времени. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, его магнитуда составила 7,7. Сообщается, что тряска чувствуется в столице страны Анкаре. Оба подземных толчка произошли рядом с городом Кахраманмараш.

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил своему турецкому коллеге Хулуси Акару помощь в ликвидации последствий землетрясения, которое произошло сегодня в Турции, включая готовность РФ оказать медпомощь пострадавшим. Кроме того, глава российского оборонного ведомства выразил соболезнования Акару в связи с большими человеческими жертвами. Акар поблагодарил Шойгу за предложенную помощь, пообещав подготовить в ближайшее время конкретные предложения. Разговор состоялся по телефону по инициативе Москвы.