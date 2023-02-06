Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

В МО РФ заявили, что землетрясение в Сирии не повлияло на боеготовность базы Хмеймим

10:05 06.02.2023
В российском оборонном ведомстве уточнили, что катаклизм не повлиял и на другие военные объекты российской группировки в Сирии.
В МО РФ заявили, что землетрясение в Сирии не повлияло на боеготовность базы Хмеймим
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Минобороны России сообщили, что землетрясение в северо-западной части Сирии не повлияло на боеготовность российских военных объектов в САР. 

«Землетрясение, произошедшее 6 февраля в северо-западной части Сирии, не повлияло на боевую готовность российской авиационной базы Хмеймим и других военных объектов российской группировки войск, дислоцированных в Сирийской Арабской Республике», - говорится в сообщении. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что дежурные силы несут службу в штатном режиме. Личный состав группировки выполняет задачи по предназначению. 

Также в МО РФ добавили, что разрушения и повреждения на российских военных объектах отсутствуют. 

Ранее публиковались кадры последствий серии мощных землетрясений в Турции. Там число погибших уже превысило 230 человек

В то же время в Сирии масштабные разрушения зафиксированы в провинциях Алеппо, Хама и Латакия. При этом количество погибших уже превысило сотню человек

Кроме этого, подземные толчки ощутили и в Ираке. В Багдаде при этом присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, колебания ощущались около пары минут.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
10:39 В стране и мире
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
10:28 В стране и мире
Видео
Число погибших из-за землетрясения в Турции сирийцев выросло до 237 человек
10:00 В стране и мире
Марочко заявил о массовом бегстве националистов с позиций под Кременной
09:38 В стране и мире
Видео
На юго-востоке Турции после землетрясения вспыхнул газопровод
Популярное
Видео
Российский сапер рассказал о работе под обстрелом украинских танков, минометов и коптеров
Видео
В Хабаровском крае провели тест-драйв первого образца «Багги»
СК РФ изъял с места обстрела в Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Видео
Продажу зажигалок подросткам в Петербурге могут запретить из-за смертельной угрозы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.