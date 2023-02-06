В МО РФ заявили, что землетрясение в Сирии не повлияло на боеготовность базы Хмеймим
В Минобороны России сообщили, что землетрясение в северо-западной части Сирии не повлияло на боеготовность российских военных объектов в САР.
«Землетрясение, произошедшее 6 февраля в северо-западной части Сирии, не повлияло на боевую готовность российской авиационной базы Хмеймим и других военных объектов российской группировки войск, дислоцированных в Сирийской Арабской Республике», - говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что дежурные силы несут службу в штатном режиме. Личный состав группировки выполняет задачи по предназначению.
Также в МО РФ добавили, что разрушения и повреждения на российских военных объектах отсутствуют.
Ранее публиковались кадры последствий серии мощных землетрясений в Турции. Там число погибших уже превысило 230 человек.
В то же время в Сирии масштабные разрушения зафиксированы в провинциях Алеппо, Хама и Латакия. При этом количество погибших уже превысило сотню человек.
Кроме этого, подземные толчки ощутили и в Ираке. В Багдаде при этом присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, колебания ощущались около пары минут.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов