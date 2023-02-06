В МО РФ заявили, что землетрясение в Сирии не повлияло на боеготовность базы Хмеймим

В российском оборонном ведомстве уточнили, что катаклизм не повлиял и на другие военные объекты российской группировки в Сирии.

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В Минобороны России сообщили, что землетрясение в северо-западной части Сирии не повлияло на боеготовность российских военных объектов в САР.

«Землетрясение, произошедшее 6 февраля в северо-западной части Сирии, не повлияло на боевую готовность российской авиационной базы Хмеймим и других военных объектов российской группировки войск, дислоцированных в Сирийской Арабской Республике», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что дежурные силы несут службу в штатном режиме. Личный состав группировки выполняет задачи по предназначению.

Также в МО РФ добавили, что разрушения и повреждения на российских военных объектах отсутствуют.

Ранее публиковались кадры последствий серии мощных землетрясений в Турции. Там число погибших уже превысило 230 человек.

В то же время в Сирии масштабные разрушения зафиксированы в провинциях Алеппо, Хама и Латакия. При этом количество погибших уже превысило сотню человек.

Кроме этого, подземные толчки ощутили и в Ираке. В Багдаде при этом присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, колебания ощущались около пары минут.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов