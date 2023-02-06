Число погибших из-за землетрясения в Турции сирийцев выросло до 237 человек

Точное число погибших из-за землетрясения в Турции и Сирии назвать невозможно, так как продолжается разбор завалов.

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Число погибших в результате серии мощных подземных толчков в Турции и Сирии превысило 300 человек. Среди жертв землетрясения более 230 жителей Сирии и свыше 70 турецких граждан.

«В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 237 человек, пострадали 639», - приводит РИА Новости заявление сирийского Минздрава.

Точное число жертв назвать пока невозможно, так как продолжается разбор завалов. Под обломками могут находиться как погибшие, так и пострадавшие. Работы в Сирии осложняет проливной дождь.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш в 04.17. Сотни зданий в ближайших провинциях рухнули. Толчки ощущались в Сирии, Ливане и Ираке.