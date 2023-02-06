Захарова описала необычные подземные толчки в Багдаде, где с визитом находится Лавров

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Последствия турецкого землетрясения ощущались в Багдаде, где в эти дни с визитом находится министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Ночью в Багдаде тоже ощущалось землетрясение. Такое бывает в командировках. Необычно то, что сегодня (а это было примерно в 4.20 по местному времени) ощущалось долгое колебание. Не толчок, а именно колебание, которое длилось пару минут. А затем уже в более легкой форме повторилось», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Турции минувшей ночью. Последствия подземных толчков оказались разрушительными не только для семи регионов республики, но и для соседней Сирии, где под завалами погибли более 100 человек. В самой Турции, по последним данным, в списках жертв числятся 76 человек. Подземные толчки также ощущались в Ливане.