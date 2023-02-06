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Число погибших в Сирии после турецкого землетрясения превысило 100 человек

Ян Брацкий
09:01 06.02.2023
После землетрясения в Турции масштабные разрушения зафиксированы в сирийских провинциях Алеппо, Хама и Латакия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Число погибших в Сирии из-за турецкого землетрясения превысило 100 человек. Об этом сообщил телеканал «Аль-Хадас». Еще десятки человек остаются под рухнувшими перекрытиями и обломками стен и кровель зданий.

Масштабные разрушения в провинциях Алеппо, Хама и Латакия. Четыреста человек удалось извлечь из-под руин живыми. Проведение спасательных работ осложняется сильным дождем и штормовым ветром.

Мощные подземные толчки в Турции были зафиксированы минувшей ночью. Наибольшие последствия в семи провинциях республики, там же самые масштабные разрушения. Землетрясение было такой силы, что его последствия ощутили на себе жители Сирии и Ливана. По последним данным, 76 человек в Турции погибли. Ведутся поисково-спасательные работы. В стране объявлен наивысший уровень тревоги.

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