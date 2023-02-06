Очевидцы опубликовали кадры последствий серии мощных землетрясений в Турции

На данный момент от мощных землетрясений зафиксированы разрушения в городах Газиантеп, Диарбакыр, Адана, Шанлыурф и Кахраманмараш.

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В Турции в результате целой серии мощных землетрясений зафиксированы разрушения в городах Газиантеп, Диарбакыр, Адана, Шанлыурф и Кахраманмараш. Власти ввели наивысший уровень тревоги.

«Нам сообщили, что последний афтершок составил 6,4 балла. Я передаю свои пожелания скорейшего выздоровления всему народу и нашей стране. Мы дали самый высокий уровень тревоги», - цитирует главу МВД Турции Сулеймана Сойлу газета Hürriyet.

На местах разрушений работает множество спасателей и медиков. Жилые здания обрушились в нескольких городах. Сообщается, что мощное землетрясение разрушило несколько жилых домов в сирийской провинции Латакия по соседству.

Ранее мощные землетрясение произошло в Иране. Погибли 3 человека и еще около 800 пострадали. Тогда катастрофа нанесла ущерб двум городам и более чем семидесяти селам. В некоторых населенных пунктах было разрушено около 50% построек.