Очевидцы опубликовали кадры последствий серии мощных землетрясений в Турции
В Турции в результате целой серии мощных землетрясений зафиксированы разрушения в городах Газиантеп, Диарбакыр, Адана, Шанлыурф и Кахраманмараш. Власти ввели наивысший уровень тревоги.
«Нам сообщили, что последний афтершок составил 6,4 балла. Я передаю свои пожелания скорейшего выздоровления всему народу и нашей стране. Мы дали самый высокий уровень тревоги», - цитирует главу МВД Турции Сулеймана Сойлу газета Hürriyet.
На местах разрушений работает множество спасателей и медиков. Жилые здания обрушились в нескольких городах. Сообщается, что мощное землетрясение разрушило несколько жилых домов в сирийской провинции Латакия по соседству.
Ранее мощные землетрясение произошло в Иране. Погибли 3 человека и еще около 800 пострадали. Тогда катастрофа нанесла ущерб двум городам и более чем семидесяти селам. В некоторых населенных пунктах было разрушено около 50% построек.