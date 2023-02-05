Китайский МИД выразил недовольство тем, что США сбили их метеозонд

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После американские силовики стали проводить сбор обломков на побережье. В Пентагоне заявили, что китайский аппарат находился в воздушном пространстве США с разведывательными целями.

Ранее американцы думали, что собьют аэростат, когда он пересечет границы государства и окажется над водами Атлантики. Вместе с тем, похожий летательный объект был замечен и в Канаде. После в МИД страны был вызван посол Китая.