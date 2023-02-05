Китайский МИД выразил недовольство тем, что США сбили их метеозонд
Сотрудники силовых структур США проводят сбор обломков сбитого аэростата на атлантическом побережье.
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В Китае недовольны тем, что их летательный аппарат был сбит Соединенными Штатами. В частности, на ликвидацию метеозонда отреагировали в Министерстве иностранных дел республики.
Немногим ранее истребитель США сбил принадлежащий КНР аэростат над водами Атлантического океана у побережья Южной Каролины. Соответствующий приказ отдал президент Джо Байден.
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