Global News: МИД Канады вызывал посла КНР из-за подозрительного аэростата

Как оказалось, подозрительный аэростат Китая был замечен не только на территории США, но и в Канаде.

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В Оттаве вызвали посла Китайской народной республики из-за аэростата-шпиона, который пересек границы Канады. Об этом сообщили в Global News со ссылкой на источники.

«Вчера посол Китая в Канаде был вызван официальными лицами Министерства внутренних дел Канады в связи с ситуацией, описанной в заявлении, опубликованном Министерством национальной обороны», — заявила Маева Прото, пресс-секретарь министра иностранных дел Мелани Джоли.

В Канаде отметили, что движение воздушного шара-наблюдателя было зафиксировано 2 февраля после аналогичных сообщений американского пентагона. Его траектория отслеживается NORAD. В канадском МИД отметили, что продолжают активно отстаивать свою позицию официальным лицам КНР.

Ранее, над территорией США обнаружили разведывательный аэростат, предположительно принадлежащий Китаю. Пентагон Соединенных штатов сразу начал отслеживать его. Аэростат не стали сбивать, так как это рискованно. Позже эксперт Кнутов раскрыл, почему ВС США не сбивают китайский разведывательный зонд.