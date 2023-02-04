США решили сбить подозрительный аэростат КНР над Атлантическим океаном

© Фото: Twetter_Trends Twitter

В Соединенных штатах рассматривают вариант сбить подозрительный аэростат, принадлежащий КНР, как только он будет находиться над Атлантическим океаном. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на американские должностные лица.

Согласно информации от источников телеканала, правительство США планирует предпринять попытки сбить аэростат, когда он пересечет границы государства и окажется над Атлантикой. Все обломки, как заверили источники, будут извлечены из воды.

Для реализации такого плана Вашингтону придется закрыть часть воздушного пространства, чтобы минимизировать риски во время проведения операции и обеспечить защиту граждан. В субботу аэростат уже заметили в близи города Шарлотт в штате Северная Каролина.

Напомним, ранее в США зафиксировали нарушение воздушного пространства страны аэростатом. Оказалось, что он принадлежит КНР. Появилась информация, что, возможно, он выполняет разведывательные функции Китая. При этом власти Соединенных штатов заявили, что сбивать летательный объект не планируют, так как это рискованно.

Спустя время выяснилось, что аналогичный разведывательный зонд заметили и в Канаде. По этому поводу в Оттаве вызвали посла КНР.