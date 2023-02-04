США сбили принадлежащий Китаю зонд у своего побережья

В настоящее время идет операция по извлечению обломков из воды.

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Соединенные штаты Америки сбили китайский разведывательный воздушный шар, который находился в их воздушном пространстве. Как сообщает агентство AP, в настоящее время идет операция по извлечению обломков из воды. Иные подробности инцидента не сообщаются.

Ранее высокопоставленный представитель Государственного департамента США заявил, что Вашингтон считает шпионским китайский аэростат, который находился в американском воздушном пространстве. Напомним, аналогичный разведывательный зонд заметили и в Канаде. В связи с этим в Оттаве вызвали посла КНР.

Представитель Минобороны США 3 февраля сообщил, что ведомство заметило в небе разведывательный воздушный шар. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Американские военные полагают, что шар принадлежит КНР, его якобы сначала не решились сбивать из-за угрозы падения в населенные пункты.