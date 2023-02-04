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Глава Пентагона заявил, что сбитый аэростат КНР наблюдал за стратегическими объектами США

Ирина Елагина
23:50 04.02.2023
Китайский летательный аппарат, как заявили в Пентагоне, находился в воздушном пространстве США с разведывательными целями.
Глава Пентагона заявил, что сбитый аэростат КНР наблюдал за стратегическими объектами США
© Фото: Twetter_Trends Twitter
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Главы Министерства обороны США Ллойд Остин подтвердил факт ликвидации китайского летального аппарата у берегов Южной Каролины. Пентагон распространил официальное заявление об уничтожении аэростата-разведчика Китайской народной республики, вторгшегося в воздушное пространство Америки.

«Сегодня днем по указанию президента Байдена американский истребитель… успешно сбил высотный аэростат, запущенный КНР и принадлежащий ей, в воздушном пространстве у побережья Южной Каролины», – приводит РИА Новости заявление Пентагона.

В оборонном ведомстве США подчеркнули, что для обеспечения безопасности населения было принято решение атаковать аэростат над океаном.

«Военный самолет сбил китайский воздушный шар над водами США, и сбивать его над сушей было слишком рискованно», - процитировало Остина агентство Associated Press.

По данным Пентагона, КНР запустили летательный объект с разведывательными целями, чтобы вести «наблюдение за стратегическими объектами на континентальной части США».

В настоящее время сотрудники силовых структур ведут сбор обломков аэростата на побережье.

Ранее МИД КНР заявил, что Китай всегда соблюдает международные законы  и не имеет намерений нарушать воздушное пространство каких-либо суверенных стран.

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