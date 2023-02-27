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Песков рассказал, каковы шансы на переговоры с киевским режимом

Марина Крижановская
13:30 27.02.2023
Для выхода ситуации в мирное русло, по словам Пескова, нет предпосылок.
Песков рассказал, каковы шансы на переговоры с киевским режимом
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Россия продолжает достигать поставленных целей специальной военной операции. В то же время не наблюдаются какие-либо условия для ведения переговоров по Украине. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло, пока специальная военная операция продолжается и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены», - рассказал он.

Ранее в Китае предложили свой план мирного урегулирования конфликта на Украине. План из 12 пунктов был опубликован МИД республики.

В МИД РФ отреагировали на представленный документ, сказав, что разделяют соображения Пекина. Внешнеполитическое ведомство России также привержено принципам соблюдения Устава ООН, норм международного права, в том числе гуманитарного, и неделимости безопасности.

Свою реакцию на план Китая выразили в США и в Иране. Исламская республика заявила, что «настало время активизировать настоящую дипломатию».

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