В Белом доме отреагировали на мирный план Китая по Украине

Советник Байдена Салливан отметил, что Киев должен сам принимать решение о своей судьбе.

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Соединенные Штаты не станут диктовать Украине, как договариваться с Россией. Киев должен сам принимать решение о своей судьбе. Об этом в эфире CNN заявил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя предложенный Китаем план урегулирования кризиса.

«Я не могу предсказывать будущее, но США не будут диктовать Украине, как этот конфликт завершится», - сказал Салливан.

Напомним, ранее МИД КНР представило документ с позицией по урегулированию кризиса вокруг Украины. В нем Китай призывает к прекращению огня, акцентирует внимание на недопустимости дальнейшей эскалации конфликта и его выхода из-под контроля.

Пекин указывает на необходимость противодействовать применению ядерного оружия, возобновления переговоров и отмены санкций. В Китае отметили, что готовы помочь в разрешении кризиса.