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Москва ценит искреннее стремление Пекина внести вклад в урегулирование украинского конфликта мирным путем. Так во внешнеполитическом ведомстве России отреагировали на публикацию МИД Китая по деэскалации ситуации.

«Разделяем соображения Пекина. Привержены принципам соблюдения Устава ООН, норм международного права, в том числе гуманитарного, неделимости безопасности, согласно которому безопасность одной страны не должна укрепляться в ущерб безопасности другой, что применимо и к безопасности отдельных групп стран», - говорится в заявлении ведомства на его официальном сайте.

На Смоленской площади заявили об открытости и готовности Москвы достигать целей спецоперации мирным путем. При этом, в заявлении указано, что страны коллективного Запада должны прекратить накачивать Украину оружием. Сам режим, при этом, должен согласиться на внеблоковый статус и признать новые территориальные реалии.

Российские дипломаты напомнили о законодательном запрете со стороны Украины на переговоры с Владимиром Путиным и назвали это одним из препятствий для возобновления диалога. Ранее китайский МИД опубликовал мирный план по Украине, состоящий из 12 пунктов. В числе основных: прекращение огня и возобновление переговоров.