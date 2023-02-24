Китай опубликовал документ с позицией по урегулированию конфликта на Украине

КНР призывает прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров как можно скорее.

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МИД Китая представил документ с позицией по урегулированию кризиса вокруг Украины. Он опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства и состоит из 12 пунктов.

В документе КНР призывает к прекращению огня и боевых действий, акцентирует внимание на недопустимости дальнейшей эскалации конфликта и его выхода из-под контроля. Кроме того, Пекин указывает на необходимость противодействовать применению или угрозе использования ядерного оружия.

В китайском плане по урегулированию конфликта также подчеркивается, что единственным выходом из украинского кризиса является диалог. Прямые переговоры между Россией и Украиной следует возобновить как можно скорее, следует создать для этого условия и платформу, считают в Пекине.

Помимо этого, Китай выступил против односторонних санкций, которые лишь создают новые проблемы, и призвал отказаться от менталитета холодной войны и уважать законные интересы всех стран.

Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса, подчеркивается в документе.

Во вторник украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И поделился с ним ключевыми позициями по урегулированию конфликта. При этом Кулеба отметил, что Киев изучит план Китая после получения полного текста.

В среду Ван И встретился с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как сообщали в российском МИД, на встрече с Лавровым план урегулирования ситуации не обсуждался.