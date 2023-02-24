В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Китай опубликовал документ с позицией по урегулированию конфликта на Украине

Анна Касаткина
04:50 24.02.2023
КНР призывает прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров как можно скорее.
Китай опубликовал документ с позицией по урегулированию конфликта на Украине
© Фото: Анна Раткогло РИА Новости
Читайте нас на:

МИД Китая представил документ с позицией по урегулированию кризиса вокруг Украины. Он опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства и состоит из 12 пунктов.

В документе КНР призывает к прекращению огня и боевых действий, акцентирует внимание на недопустимости дальнейшей эскалации конфликта и его выхода из-под контроля. Кроме того, Пекин указывает на необходимость противодействовать применению или угрозе использования ядерного оружия.

В китайском плане по урегулированию конфликта также подчеркивается, что единственным выходом из украинского кризиса является диалог. Прямые переговоры между Россией и Украиной следует возобновить как можно скорее, следует создать для этого условия и платформу, считают в Пекине.

Помимо этого, Китай выступил против односторонних санкций, которые лишь создают новые проблемы, и призвал отказаться от менталитета холодной войны и уважать законные интересы всех стран.

Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса, подчеркивается в документе.

Во вторник украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И поделился с ним ключевыми позициями по урегулированию конфликта. При этом Кулеба отметил, что Киев изучит план Китая после получения полного текста.

В среду Ван И встретился с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как сообщали в российском МИД, на встрече с Лавровым план урегулирования ситуации не обсуждался.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:50 В стране и мире
Китай опубликовал документ с позицией по урегулированию конфликта на Украине
03:44 В стране и мире
CNN: США закажут для Украины вооружений на $2 млрд в рамках нового пакета помощи
00:20 Армия
МО РФ: Киев копит военную технику и развертывает артиллерию у границы с Приднестровьем
01:38 В стране и мире
Нуланд заявила, что США не собираются прекращать поставлять оружие Киеву
00:15 В стране и мире
ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию о «справедливом мире» на Украине
Популярное
Видео
Путин пошутил, что сам бы с трудом выслушал послание Федеральному собранию
Видео
Путин поздравил Шойгу с Днем защитника Отечества и пожал ему руку
Видео
Путин выступил на одной сцене с героями спецоперации
РЕН ТВ: Костомаров перенес еще один инсульт
Видео
Путин: российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать»
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.