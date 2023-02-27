Иран поддержал мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине

© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Исламская Республика Иран выступила в поддержку позиции Китая по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении «О мирном урегулировании украинского кризиса», опубликованном на сайте МИДа Ирана.

«Настало время активизировать настоящую дипломатию, чтобы положить конец конфликту и действиям, которые разжигают войну», - отмечено в тексте заявления.

Среди действий, который лишь подливают масло в огонь украинского кризиса, в Иране назвали «безосновательным обвинениям в адрес других стран» и «односторонние санкции».

Иран заявил о действенной поддержке инициативы Пекина и готовности «внести свой вклад в мирное урегулирование кризиса с целью скорейшего прекращения военных действий, а также «любых договоренностей, которые могли бы облегчить гуманитарное горе».

Напомним, что МИД КНР в пятницу 24 февраля назвал 12 шагов - пунктов программы по мирному урегулированию ситуации на Украине. Среди первоочередных мер, способных остановить кровопролитие, - прекращение огня, главенство закона и вопросов безопасности, помощь в преодолении гуманитарного кризиса, обмен военнопленными и отказ от санкционной политики. А главное, по мнению Китая, немедленно начать переговоры, как единственной возможности урегулировать украинский кризис.



Ранее сообщалось, что США открестились от китайского предложения и участия в мирном решении украинского вопроса, заявив, что не станут диктовать Украине, как договариваться с Россией.



