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Депутат Туров заявил, что слова Зеленского о «захвате» Крыма говорят о целесообразности СВО

Максим Крюков
15:51 25.02.2023
По словам Артема Турова, украинский президент является «говорящей головой, которая транслирует задачи, которые перед ним ставят его хозяева из Вашингтона».
Депутат Туров заявил, что слова Зеленского о «захвате» Крыма говорят о целесообразности СВО
© Фото: CNP, AdMedia, GlobalLookPress
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о подготовке боевиков для «захвата» полуострова Крым лишь подтверждают, что Россия выбрала правильную политику в отношении киевского режима. С таким заявлением выступил заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

«Это подтверждает то, что наша страна проводит правильную политику в отношении Украины. Потому что действия, которые проводит официальный Киев, и все решения принимаются не в столице, а в странах - участниках блока НАТО, которые используют Украину и ее народ как механизм для поддержания конфликта с Россией», - сказал он в беседе с RT.

Парламентарий также отметил, что украинский лидер является «говорящей головой, которая транслирует задачи, которые перед ним ставят его хозяева из Вашингтона», подчеркнув, что российская сторона сделает все возможное, чтобы защитить своих граждан.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспечила надежную безопасность Крыма, но Донбасс пока защищен не до конца. Именно поэтому проводится специальная военная операция. Представитель Кремля добавил, что Донбасс, как и Крым, являются регионами Российской Федерации. Песков также отметил, что слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о поддержке амбиций Киева в вопросе Крыма лишь подтверждают, что Соединенные Штаты являются главным провокатором международной напряженности.

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что российские дипломаты в контакте с Вашингтоном пытаются донести, что Москва будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть России. По словам Антонова, данную мысль российская сторона во время каждой беседы с американскими партнерами пытается донести, «чтобы они это прекрасно поняли».

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