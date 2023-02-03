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Песков: безопасность Крыма обеспечена надежно, Донбасс защищен не до конца

Алексей Курильченко
12:38 03.02.2023
Именно для обеспечения безопасности Донбасса проводится специальная военная операция, отметил представитель Кремля.
Песков: безопасность Крыма обеспечена надежно, Донбасс защищен не до конца
© Фото: Сергей Мальгавко, РИА Новости
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Россия обеспечила надежную безопасность Крыма, но Донбасс пока защищен не до конца. Именно поэтому проводится специальная военная операция. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Донбасс пока защищен не до конца и поэтому специальная военная операция продолжается. Собственно, мы должны защитить людей, которые там живут. Пока эта цель не достигнута полностью. Это еще предстоит сделать», - заявил Песков журналистам.

Пресс-секретарь добавил, что Донбасс, как и Крым являются регионами Российской Федерации.

Ранее Песков прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина об ответе на поставки западного оружия на Украину. Пресс-секретарь подчеркнул, что речь идет о том, чтобы полнее задействовать имеющийся потенциал в рамках спецоперации.

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