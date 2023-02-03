Песков: безопасность Крыма обеспечена надежно, Донбасс защищен не до конца
Россия обеспечила надежную безопасность Крыма, но Донбасс пока защищен не до конца. Именно поэтому проводится специальная военная операция. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Донбасс пока защищен не до конца и поэтому специальная военная операция продолжается. Собственно, мы должны защитить людей, которые там живут. Пока эта цель не достигнута полностью. Это еще предстоит сделать», - заявил Песков журналистам.
Пресс-секретарь добавил, что Донбасс, как и Крым являются регионами Российской Федерации.
Ранее Песков прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина об ответе на поставки западного оружия на Украину. Пресс-секретарь подчеркнул, что речь идет о том, чтобы полнее задействовать имеющийся потенциал в рамках спецоперации.