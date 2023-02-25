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Зеленский заявил, что Украина готовится напасть на Крым

Сергей Лебедев
09:09 25.02.2023
Российский президент Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Зеленский заявил, что Украина готовится напасть на Крым
© Фото: Ilya Galakhov, GlobalLookPress
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готовится к нападению на Крым. По его словам, уже формируются бригады и наступательные подразделения, а националисты даже проходят обучение за границей.

«Предпринимаются военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, силами», — сказал глава киевского режима в ходе пресс-конференции, запись которого опубликовал Офис президента Украины.

Напомним, полуостров вошел в состав России в 2014 году после референдума, в ходе которого 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с РФ. Ранее президент Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

«Что касается Крыма, то вопрос, мы считаем, закрыт окончательно. Это историческое решение людей, проживающих в Крыму», - отмечает российский лидер.

Также в последнем послании Федеральному собранию президент отметил, что в курсе о далекоидущих замыслах Киева, которые предполагают удар по Крыму и Севастополю.

«Ну, раскрылись, раскрыли то, что мы и так хорошо знали», - уточнил Владимир Путин.

В Кремле отмечают, что Россия обеспечила надежную безопасность Крыма. Об этом недавно заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, не может быть и речи о возвращении полуострова в состав Украины.

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