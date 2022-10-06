Посол РФ отреагировал на заявления США о возможном ударе по Крыму

По словам дипломата, российская сторона будет защищать эту территорию, так как она является неотъемлемой частью страны.

© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что российские дипломаты в контакте с Вашингтоном пытаются донести, что Москва будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть России.

«Твердо убежден, что мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны. В этом наши действия будут непреклонны», - подчеркнул он в эфире «Первого канала».

По словам Антонова, данную мысль российская сторона во время каждой беседы с американскими партнерами пытается донести, «чтобы они это прекрасно поняли».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые претензии на Крым как на российскую территорию повлекут за собой должный ответ от Москвы.

Представителя Кремля спросили о том, как российские власти относятся к заявлениям советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка. Последний ранее заявил, что Запад обязан поставить Украине ракеты большой дальности для нанесения ударов по российской территории, а также призвал, в частности, жителей Крыма готовиться к «предстоящей деоккупации». По его словам, Украина разрабатывает эвакуационные маршруты для населения полуострова.