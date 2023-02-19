Песков: слова Нуланд о Крыме подтверждают роль США как провокатора

© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о поддержке амбиций Киева в вопросе Крыма лишь подтверждают, что Соединенные Штаты являются главным провокатором международной напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«(Это) лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий, подчеркивает, наверное, роль Соединенных Штатов как главного провокатора той международной напряженности, которая есть», - заявил Песков.

Он также добавил, что Нуланд относится к «агрессивным ястребам американской политики».

Ранее в посольстве РФ в США расценили речь Нуланд о Крыме как неприкрытое проявление воинственного настроя страны. Это подтверждают не только громкие слова, но и действия, а именно поставки вооружения Украине. В результате вместо урегулирования конфликта путем мирных переговоров он только затягивается.