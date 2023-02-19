В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков: слова Нуланд о Крыме подтверждают роль США как провокатора

Вероника Волосунова
12:44 19.02.2023
Он также назвал Нуланд агрессивным ястребом американской политики.
Песков: слова Нуланд о Крыме подтверждают роль США как провокатора
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Читайте нас на:

Слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о поддержке амбиций Киева в вопросе Крыма лишь подтверждают, что Соединенные Штаты являются главным провокатором международной напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«(Это) лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий, подчеркивает, наверное, роль Соединенных Штатов как главного провокатора той международной напряженности, которая есть», - заявил Песков.

Он также добавил, что Нуланд относится к «агрессивным ястребам американской политики».

Ранее в посольстве РФ в США расценили речь Нуланд о Крыме как неприкрытое проявление воинственного настроя страны. Это подтверждают не только громкие слова, но и действия, а именно поставки вооружения Украине. В результате вместо урегулирования конфликта путем мирных переговоров он только затягивается. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:44 В стране и мире
Песков: слова Нуланд о Крыме подтверждают роль США как провокатора
12:22 В стране и мире
Захарова отметила противоречие в словах Макрона о разгроме России
11:24 Спорт
Видео
«Горжусь вами»: тренер «Шинника» Евсеев назвал игроков молодчиками за позицию в драке с «Минаем»
10:36 Армия
Видео
Глава «Ростеха» Чемезов рассказал, как санкции улучшили «Камазы»
07:35 В стране и мире
«Прогресс МС-21» завершил космический полет
Популярное
Видео
«Шапку вы носите как Соловей-разбойник»: Путин пошутил над характером Миллера
Видео
Опубликованы кадры первого за 29 лет неудачного пуска японской ракеты
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Супруга Костомарова рассказала, что пневмония мужа началась с обычного кашля
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.