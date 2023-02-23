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Херш: подрывом «Северного потока» Байден хотел помешать Европе открыть газопровод при наступлении холодов

Анна Касаткина
23:58 23.02.2023
Суть диверсии сводилась к принуждению Западной Европы поддерживать НАТО и поставлять оружие Киеву, уверен журналист.
Херш: подрывом «Северного потока» Байден хотел помешать Европе открыть газопровод при наступлении холодов
© Фото: Danish Defense MinistryXinHua GlobalLookPress
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Целью президента США Джо Байдена при подрыве газопровода «Северный поток» было помешать Германии и другим странам Западной Европы запустить его в случае наступления холодов. Об этом в интервью RT заявил автор расследование о диверсии на трубопроводах, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Целью его (Байдена. - Прим.ред.) было помешать Германии и Западной Европе открыть трубопровод в случае скорого наступления холодов», - сказал он.

Херш объяснил, что немецкие власти наложили санкции на один трубопровод, но были вправе открыть другой, и именного этого не хотел американский президент. Суть операции сводилась к тому, что заставить Европу продолжать поддерживать НАТО и поставлять оружие Украине в «опосредованной войне против России», подчеркнул журналист.

Лауреат ряда престижных премии в области журналистики Сеймур Херш в начале февраля опубликовал статью, в которой заявил о том, что диверсию на «Северном потоке» устроили Соединенные Штаты при содействии Норвегии. В обоих странах эти обвинения отвергли. Позднее Херш не исключил, что опубликует новые данные по инциденту, и предупредил США о колоссальных последствиях их поведения

В Совете Безопасности ООН во вторник прошло заседание, посвященное диверсии на «Северном потоке». На нем постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что у России нет сомнений в выводах Херша. Он подчеркнул, что виновные в теракте должны понести наказание и выплатить компенсации пострадавшим государствам, иначе в мире наступит эпоха «хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества».

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