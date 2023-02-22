Стратегическое партнерство: как прошла встреча Путина с Ван И в Кремле

В ходе визита стороны обсудили динамично развивающиеся двусторонние отношения Москвы и Пекина в экономике и прочих сферах.

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Развитие отношений России и Китая стало главной темой сегодняшней встречи президента Владимира Путина с руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Встреча прошла в том же зале и за тем же столом, где год назад Владимир Путин принимал французского коллегу Эммануэля Макрона. Тогда многие неблагоприятно восприняли, что президент России сидел на другом конце стола от европейского коллеги. Та расстановка мест сейчас кажется даже пророческой - в ключе наших нынешних отношений с Европой.

Владимир Путин и Ван И сели рядом, напротив друг друга, в компании главы МИД РФ Сергея Лаврова и других дипломатов.

«Хотел бы воспользоваться случаем, тем, что вы находитесь у нас, и в начале беседы передать самые наилучшие пожелания нашему, моему другу, председателю КНР, товарищу Си Цзиньпину. Российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы. Все идет поступательно, развивается, мы достигаем новых рубежей», - заявил Путин.

После краткого дружественного приветствия президент сразу перешел к конкретным цифрам и отметил выгодное сотрудничество для двух стран.

«Мы ставили перед собой цель достичь в 2024 году уровня $200 млрд, в прошлом году это было бы уже $185 миллиардов. Есть все основания полагать, что мы наших целей уровня торгового оборота достигнем, может быть, раньше, чем планировали», - отметил российский президент.

Заведующий канцелярией Комиссии центрального комитета Компартии Китая Ван И передал искренний привет от Си Цзиньпина и отметил, что отношения РФ и Китая выдержали давление со стороны международного сообщества.

«Отношения России и Китая не подвержены давлению третьих сторон. Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой в интересах наших стран и всего мира», - сказал Ван И.

Ранее утром высокий гость из Китая встретился со своим коллегой, министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Доме приемов МИДа России. Говорили о координации внешнеполитических совместных усилий.

«В этом заинтересовано подавляющее большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки, которые не приемлют попыток навязать им конфронтационную повестку и попыток сдерживать развитие тех государств, которые проявляют самостоятельность и опору на национальные интересы», - отметил Лавров.

В ответ Ван И заявил, что несмотря на переменчивость международной ситуации, Китай и Россия всегда сохраняют стратегическую решимость, твердо и уверенно двигаются в русле формирования многополярного мира и выступают против односторонних действий и гегемонии.

«На текущий момент Россия и Китай находятся в состоянии оборонительного союза. Обе страны столкнулись с гибридной агрессией со стороны США. В случае Китая - они дестабилизируют ситуацию на Тайване, оказывая вооруженную поддержку местным сепаратистам, в случае нашей страны - угрожают нашему суверенитету с использованием украинских экстремистов», - объяснил глава евразийского Аналитического клуба Никита Мендкович.

Тридцатого декабря 2022 года Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи, в ходе которых российский президент пригласил председателя КНР в Москву. В ходе сегодняшней встречи президент России выразил надежду на скорый визит Си Цзиньпина.