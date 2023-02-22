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Лавров заявил, что Россия и Китай пойдут по пути, который обусловлен самой историей

Тимур Шерзад
12:05 22.02.2023
Министр иностранных дел России подчеркнул, что отношения РФ и КНР динамично развиваются, несмотря на высокую турбулентность в мире.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай пойдут по пути, который обусловлен самой историей и объективен. Он заявил это на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И в Москве.

«Наши отношения уверенно и динамично развиваются, и, несмотря на высокую турбулентность на мировой арене, мы демонстрируем сплоченность, готовность выступать в защиту интересов друг друга на основе уважения международного права и центральной роли ООН», - заявил Лавров. 

Он добавил, что в этом заинтересовано подавляющее большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки. Они, как заметил министр иностранных дел России, не приемлют попыток навязывания конфронтационной повестки и попыток сдерживания развития тех государств, которые проявляют самостоятельность и опору на национальные интересы. 

До этого «Звезда» публиковала кадры прибытия кортежей Лаврова и Ван И к Дому приемов Министерства иностранных дел России.

Ранее, 21 февраля, Ван И встретился с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым
 

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