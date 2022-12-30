Путин общается с Си Цзиньпином по видеосвязи

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил по видеосвязи с председателем КНР СИ Цзиньпином. В ходе беседы Путин назвал отношения Москвы и Пекина образцом сотрудничества.

«В условиях усиливающейся геополитической напряженности возрастает значимость российско-китайского стратегического партнерства как стабилизирующего фактора. Наши отношения достойно выдерживают все испытания, демонстрируют зрелость и устойчивость, продолжают динамично расширяться», - сказал Путин.

Глава государства не обошел вниманием экономическую составляющую этого партнерства, отметив, что по итогам 2022 года товарооборот между двумя странами вырастет примерна на 25%, а заявленная ранее планка в 200 миллиардов долларов будет достигнута досрочно.

«Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, нелегитимные ограничения и прямой шантаж со стороны некоторых стран Запада, России и Китаю удалось обеспечить рекордно высокие темпы роста взаимного товарооборота. По итогам года он увеличится примерно на 25%. При такой динамике установленную нами к 2024 году целевую планку в 200 миллиардов долларов мы сможем достигнуть досрочно», - отметил российский лидер.

В своем ответном слове председатель КНР выразил готовность наращивать политическое взаимодействие с Россией и быть глобальным партнером Москвы на фоне сложной международной обстановки.