Путин на встрече с Ван И передал наилучшие пожелания Си Цзиньпину

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Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И передал наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину.

«Прежде всего хотел бы воспользоваться случаем, что вы находитесь у нас, и в начале беседы прямо передать самые наилучшие пожелания нашему, моему другу, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину», - сказал Путин.

Говоря о международной обстановке, Путин отметил, что она приобрела более острый характер. В этой связи, считает российский лидер, отношения между Москвой и Пекином приобретают очень важное значение для всего мирового сообщества. Глава Российского государства особо отметил сотрудничество двух стран в различных сферах деятельности.

Чуть ранее двустороннюю встречу с Ван И провел глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявил, что Россия и Китай пойдут по обусловленному историей пути. Лавров также отметил динамичный характер двусторонних отношений в условиях международной турбулентности. Как заметил российский министр, Москва и Пекин не приемлют попыток сдержать государства, проявляющие самостоятельность и опирающиеся на защиту национальных интересов.