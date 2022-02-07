Путин на встрече с Макроном поблагодарил Париж за участие в решении проблемы в сфере безопасности

В Кремле стартовали переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона.

В начале встречи российский лидер отметил, что сейчас накопилось много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в прямом формате. При этом он обратил внимание, что контакты не прерывались.

«Конечно, накопилось очень много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в таком прямом формате. Но все-таки за эти годы наши контакты никогда не прерывались. Мы в постоянном контакте», - сказал президент РФ.

Путин добавил, что Россия и Франция имеют общую озабоченность в сфере безопасности, и поблагодарил Париж за участие в решении данной проблемы.

По словам президента России, он видит сколько усилий его французский коллега прикладывает для решения внутриукраинского кризиса и других проблем безопасности. Также Путин заявил, что он рад обсудить идеи Макрона по данным проблемам с ним лично.