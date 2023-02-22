Комитеты Совета Федерации поддержали закон о приостановке участия России в Договоре СНВ

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Международный и оборонный комитеты Совфеда поддержали закон о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

До этого за приостановку участия РФ в СНВ-III проголосовала Госдума России.

Ранее о приостановке участия в СНВ-III в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин. Президент отметил, что российское оборонное ведомство, а также Росатом должны подготовиться к проведению ядерных испытаний на случай, если американцы проведут их первыми.

В то же время заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил «Звезде», что Россия следит за Соединенными Штатами в сфере вооружений и может принять контрмеры.