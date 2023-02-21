Ход СВО, рост МРОТ и приостановка ДСНВ: главные тезисы в послании Путина 21 февраля

Большая часть речи президента была посвящена СВО. Президент подробно объяснил, почему она началась и кто развязал конфликт. Многие его слова были направлены лидерам европейских и западных стран. Подробнее в материале Константина Коковешникова.

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Владимир Путин произносит послание, как он сам говорит, в сложное и рубежное время, которое переживает сегодня Россия. Президент благодарит весь народ, на долю которого выпали непростые испытания, за мужество и решимость, которые он демонстрирует. Отдельно Владимир Путин обращается к российским военнослужащим, добровольцам и извиняется, что не всех смог перечислить.

«Низкий поклон родителям, женам, семьям наших защитников, врачам и фельдшерам, санинструкторам, медсестрам, которые спасают раненых, железнодорожникам и водителям, которые снабжают фронт, строителям, которые возводят укрепления и восстанавливают жилье... Журналистов, прежде всего, конечно, военных корреспондентов, которые рискуют на передовой, чтобы рассказать всему миру правду. Всех, кто исполняет свой профессиональный, гражданский и просто человеческий долг», - сказал президент.

Впервые в зале присутствуют главы новых регионов России. Можно только представить, что пришлось пережить их жителям, которые только и хотели, что права самостоятельно определять свою судьбу.

Владимир Путин вновь напоминает о том, что предшествовало специальной военной операции России. Минские соглашения, гарантами которых выступили Франция и Германия, были нужны лишь для того - и сегодня это на Западе признали официально, - чтобы помочь Украине выиграть время. Наконец, отказ предоставить России гарантии безопасности убедил Владимира Путина в бесперспективности попыток мирного урегулирования.

«Стало понятно, что отмашка на реализацию агрессивных планов дана и останавливаться уже они не собираются. Угроза нарастала, причем с каждым днем. Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово для очередной кровавой карательной акции на Донбассе», - заявил президент.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, которые приводит Владимир Путин, страны «Большой семерки» потратили на военную помощь Украине в 2,5 раза больше, чем на помощь беднейшим странам. Особое возмущение у российского лидера вызывает проект создания из Украины «анти-России» и взращивание там национализма.

«Запад фактически открыл нацистам путь к власти в Германии. А в наше время из Украины они стали делать “анти-Россию”», - добавил президент.

Уже в финальной части послания Путин объявляет об односторонней приостановке Россией участия в договоре о сокращении ядерных вооружений между Москвой и Вашингтоном. При этом Россия предостерегает Запад от необдуманных шагов в сфере испытания ядерного оружия.

В России принят план строительства собственных Вооруженных сил до 2025 года. Опыт, полученный в ходе специальной военной операции на Украине, будет учтен при совершенствовании этого документа. По отдельным видам оружия российское превосходит зарубежные аналоги. И сейчас задача - развернуть серийное производство на собственной компонентной базе.