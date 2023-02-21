В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ход СВО, рост МРОТ и приостановка ДСНВ: главные тезисы в послании Путина 21 февраля

Андрей Аркадьев
Константин Коковешников
18:30 21.02.2023
Большая часть речи президента была посвящена СВО. Президент подробно объяснил, почему она началась и кто развязал конфликт. Многие его слова были направлены лидерам европейских и западных стран. Подробнее в материале Константина Коковешникова.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Владимир Путин произносит послание, как он сам говорит, в сложное и рубежное время, которое переживает сегодня Россия. Президент благодарит весь народ, на долю которого выпали непростые испытания, за мужество и решимость, которые он демонстрирует. Отдельно Владимир Путин обращается к российским военнослужащим, добровольцам и извиняется, что не всех смог перечислить.

«Низкий поклон родителям, женам, семьям наших защитников, врачам и фельдшерам, санинструкторам, медсестрам, которые спасают раненых, железнодорожникам и водителям, которые снабжают фронт, строителям, которые возводят укрепления и восстанавливают жилье... Журналистов, прежде всего, конечно, военных корреспондентов, которые рискуют на передовой, чтобы рассказать всему миру правду. Всех, кто исполняет свой профессиональный, гражданский и просто человеческий долг», - сказал президент.

Впервые в зале присутствуют главы новых регионов России. Можно только представить, что пришлось пережить их жителям, которые только и хотели, что права самостоятельно определять свою судьбу.

Владимир Путин вновь напоминает о том, что предшествовало специальной военной операции России. Минские соглашения, гарантами которых выступили Франция и Германия, были нужны лишь для того - и сегодня это на Западе признали официально, - чтобы помочь Украине выиграть время. Наконец, отказ предоставить России гарантии безопасности убедил Владимира Путина в бесперспективности попыток мирного урегулирования.

«Стало понятно, что отмашка на реализацию агрессивных планов дана и останавливаться уже они не собираются. Угроза нарастала, причем с каждым днем. Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово для очередной кровавой карательной акции на Донбассе», - заявил президент.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, которые приводит Владимир Путин, страны «Большой семерки» потратили на военную помощь Украине в 2,5 раза больше, чем на помощь беднейшим странам. Особое возмущение у российского лидера вызывает проект создания из Украины «анти-России» и взращивание там национализма.

«Запад фактически открыл нацистам путь к власти в Германии. А в наше время из Украины они стали делать “анти-Россию”», - добавил президент.

Уже в финальной части послания Путин объявляет об односторонней приостановке Россией участия в договоре о сокращении ядерных вооружений между Москвой и Вашингтоном. При этом Россия предостерегает Запад от необдуманных шагов в сфере испытания ядерного оружия.

В России принят план строительства собственных Вооруженных сил до 2025 года. Опыт, полученный в ходе специальной военной операции на Украине, будет учтен при совершенствовании этого документа. По отдельным видам оружия российское превосходит зарубежные аналоги. И сейчас задача - развернуть серийное производство на собственной компонентной базе.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:07 В стране и мире
Украинские разведчики признались в использовании американского вертолета Black Hawk
18:30 В стране и мире
Совет Роскосмоса одобрил продление работы российского сегмента МКС до 2028 года
18:02 В стране и мире
Собянин ввел ряд мер соцподдержки для семей участников спецоперации
17:29 В стране и мире
Видео
Николай Патрушев и Ван И проводят встречу в Москве
16:56 В стране и мире
Бортников заявил, что ФСБ не давала Байдену гарантий безопасности на время его визита в Киев
Популярное
Видео
Путин: российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать»
Видео
Путин: Запад открыто назвал свою цель - заставить российский народ страдать
Видео
Путин заявил, что Запад готов использовать и террористов, и «черта лысого» для реализации своей воли против России
РЕН ТВ: Костомаров перенес еще один инсульт
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.