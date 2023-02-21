В стране и мире Пушилин поделился ожиданиями от послания Путина Федеральному собранию Андрей Аркадьев Темпы интеграции новых регионов РФ врио главы ДНР назвал серьезными. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поделился со «Звездой» ожиданиями от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. «Конечно же мы услышим все важные темы, касающиеся как социально-экономической поддержки нашего населения, так и, наверное, какие-то элементы, связанные со специальной военной операцией», - рассказал он. Темпы интеграции новых регионов РФ Пушилин назвал серьезными. «Пенсии выплачиваются, социальные пособия выплачиваются. Темп очень серьезный задан на федеральном уровне», - добавил он. Путин сегодня огласит послание Федеральному собранию. Мероприятие состоится в Гостином Дворе в Москве. Тематикой послания станут СВО, экономика и социальная сфера. Ранее корреспондент «Звезды» сообщил, что военные и чиновники уже прибывают в Гостиный Двор. Экспертное мнение и аналитика