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Путин заявил, что Запад форсировал проект «анти-Россия» на Украине, поддержав кровавый переворот

Андрей Аркадьев
12:23 21.02.2023
Президент России подчеркнул, что стремление Запада оторвать от России территорию Украины имеет глубокие исторические корни.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Запад форсировал проект «анти-Россия», поддержав кровавый государственный переворот на Украине в 2014 году.

«Запад форсировал реализацию этого проекта сегодня, поддержав переворот 2014 года. Ведь переворот кровавый, антигосударственный, антиконституционный - как будто ничего не произошло, как будто так и надо», - сказал он.

По словам Путина, проект «анти-Россия» уходит корнями еще в XIX век, его взращивали в Австро-Венгерской империи, Польше и других странах с целью оторвать исторические территории, которые сейчас являются Украиной, от нашей страны. Он обвинил Запад в том, что в 30-е годы прошлого века он привел к власти нацистов в Германии. Теперь западные страны делают это на Украине.

Президент также добавил, что чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, тем дальше РФ вынуждена будет отодвигать угрозу от своих границ. Он подчеркнул, что страна будет шаг за шагом решать задачи специальной военной операции.

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