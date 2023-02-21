В Гостином Дворе началось послание Путина Федеральному собранию

Послание президента России озвучивается в Москве. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявлял, что послание продлится около часа.

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В Гостином Дворе в Москве началось послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в послании будет уделено внимание специальной военной операции. Песков отметил, что она влияет не только на жителей России и Украины, но и на жизнь людей на целом континенте.

Поэтому неудивительно, что на оглашение послания в Кремле сочли разумным позвать и участников спецоперации. При этом корреспондент «Звезды» заметил, что в Гостиный Двор уже прибыли российские военнослужащие.

Ранее в беседе со «Звездой» своими ожиданиями от послания Путина Федеральному собранию поделился и временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.