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Военные и чиновники прибывают в Гостиный Двор, чтобы услышать послание Путина

Тимур Шерзад
10:50 21.02.2023
Запланировано, что президент России выступит с речью перед Федеральным собранием в 12 часов дня по московскому времени.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Корреспондент «Звезды» показывает кадры прибытия в Гостиный Двор военных и чиновников. Они готовятся услышать послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Речь президента в Гостином Дворе запланирована на 12 часов дня

Ранее в Кремле отмечали, что Путин в своем послании уделит особое внимание специальной военной операции, даст свою оценку происходящего как на Украине, так и в мире.

Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в Гостином Дворе будут присутствовать и участники спецоперации

Интересен и внешнеполитический контекст - ведь ранее источник ТАСС сообщал о прибытии в Москву 21 февраля главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И.

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