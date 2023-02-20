Три человека погибли и более 200 пострадали в результате нового землетрясения в Турции

На юго-востоке Турции в понедельник произошли землетрясения магнитудой 5,8 и 6,4 балла.

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Три человека погибли и 213 госпитализированы после новых землетрясений в турецкой провинции Хатай. Об этом заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу.

«Трое граждан погибли, 213 граждан были доставлены в больницы», - цитирует его РИА Новости.

По его словам, всего получено 42 сообщения, по ним проведена инспекция. В трех местах продолжаются поисково-спасательные работы, по остальным проблем нет, уточнил Сойлу.

В понедельник на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой 5,8 и 6,4 балла. В результате рухнули здания, которые были повреждения разрушительным землетрясением двумя неделями ранее. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр выпустил предупреждение о цунами.

Сильнейшее с 1939 года землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Толчки магнитудой 7,6 балла и 7,7 балла повлекли за собой многочисленные разрушения. По последним данным, из-под обломков извлечены тела более 41 тысячи погибших, еще более ста тысяч человек получили ранения.