На турецкую провинцию Хатай после нового землетрясения может обрушиться цунами
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр выпустил предупреждение о цунами, которое может произойти после нового землетрясения. Мощный подземный толчок магнитудой 6,4 был зафиксирован в провинции Хатай.
Кроме того, турецкие власти предостерегли граждан страны от приближения к морю в этом регионе в связи с риском повышения уровня воды. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), два землетрясения произошли в провинции Хатай интервалом в три минуты магнитудой 6,4 и 5,8.
«Ввиду риска повышения уровня моря до 50 сантиметров после землетрясений просьба к гражданам не приближаться к берегу моря», - говорится в заявлении AFAD.
Ранее были опубликованы кадры нового мощного землетрясения на Среднем Востоке. По данным турецкого информагентства Anadolu, эпицентр подземного толчка находился в районе провинции Хатай. Как отмечает местный телеканал CNN Türk, землетрясение было сильным, в регионе возможны разрушения.