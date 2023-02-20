На турецкую провинцию Хатай после нового землетрясения может обрушиться цунами

В Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщили, что два землетрясения произошли в провинции Хатай интервалом в три минуты магнитудой 6,4 и 5,8.

© Фото: Zulkif Yildirim, Keystone Press Agency, Global Look Press

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр выпустил предупреждение о цунами, которое может произойти после нового землетрясения. Мощный подземный толчок магнитудой 6,4 был зафиксирован в провинции Хатай.

Кроме того, турецкие власти предостерегли граждан страны от приближения к морю в этом регионе в связи с риском повышения уровня воды. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), два землетрясения произошли в провинции Хатай интервалом в три минуты магнитудой 6,4 и 5,8.

«Ввиду риска повышения уровня моря до 50 сантиметров после землетрясений просьба к гражданам не приближаться к берегу моря», - говорится в заявлении AFAD.

Ранее были опубликованы кадры нового мощного землетрясения на Среднем Востоке. По данным турецкого информагентства Anadolu, эпицентр подземного толчка находился в районе провинции Хатай. Как отмечает местный телеканал CNN Türk, землетрясение было сильным, в регионе возможны разрушения.