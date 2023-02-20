На границе Сирии и Турции произошло новое мощное землетрясение магнитудой 6,3

По данным телеканала Al-Arabiya, из-за новых подземных толчков в двух городах Сирии обрушились здания.

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На границе Сирии и Турции произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,3. Об этом сообщили европейские сейсмологи.

По данным турецкого информационного агентства Anadolu, эпицентр подземного толчка находился в районе провинции Хатай. Как отмечает местный телеканал CNN Türk, землетрясение было сильным, в регионе возможны разрушения. О пострадавших пока ничего неизвестно.

Телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на свои источники, передает, что из-за новых катаклизмов в двух городах Сирии обрушились здания. При этом есть пострадавшие.

«Есть раненые при обрушении зданий в городах Эль-Баб и Харим на севере Сирии из-за нового землетрясения», - заявили источники ТВ-канала.

Ранее стало известно, что в результате серии мощных землетрясений в Турции погибли 41 020 человек. Такие сведения предоставило местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) вечером в воскресенье, 19 февраля.

В Сирии также отмечается большое количество жертв. Так, по данным Минздрава Сирийской Арабской Республики, число погибших от разрушительного землетрясения на подконтрольной правительству части САР достигло 3 513 человек, пострадавшими в результате катастрофы числятся 7 396 человек.