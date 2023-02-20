В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Haber Turk: после нового землетрясения в турецкой провинции Хатай рухнули поврежденные ранее здания

Ян Брацкий
22:49 20.02.2023
Два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 поочередно произошли в районах Дефне и Самандаг турецкой провинции Хатай.
Haber Turk: после нового землетрясения в турецкой провинции Хатай рухнули поврежденные ранее здания
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
Читайте нас на:

Новое землетрясение сотрясло турецкую провинцию Хатай. Об этом сообщает CNN Turk. По данным телеканала, подземные толчки привели к новым разрушениям.

«Земля содрогнулась под ногами. Были очень сильные толчки, есть разрушения», - рассказал корреспондент с места событий.

Первое землетрясение магнитудой 6,4 произошло в районе Дефне, второе магнитудой 5,8 в районе Самандаг той же провинции, уточняет Haber Turk. В результате, в руинах лежат поврежденные ранее здания, подземные толчки различной интенсивности продолжаются.

Сильнейшее с 1939 года землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Толчки магнитудой 7,7 разрушили десять провинций республики. Сотни зданий рухнули и погребли под собой десятки тысяч человек. По последним данным, из-под обломков извлечены тела 41 156 человек, еще более 114 тысяч удалось спасти. Сейчас они расселены по палаточным лагерям, в пострадавших регионах продолжается разбор завалов и рухнувших конструкций.

Ранее в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре выпустили предупреждение о цунами, которое может произойти после нового землетрясения. Турецкие власти предостерегли граждан страны от приближения к морю в этом регионе.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:57 В стране и мире
Байден прибыл в польский Жешув после посещения Киева
22:38 В стране и мире
Боррель заявил, что десятый пакет антироссийских санкций ЕС вступит в силу к 24 февраля
22:24 В стране и мире
Bloomberg: план КНР по урегулированию на Украине включает остановку поставок оружия Киеву
22:10 В стране и мире
ТАСС: глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И прибудет в Россию 21 февраля
21:38 В стране и мире
На турецкую провинцию Хатай после нового землетрясения может обрушиться цунами
Популярное
Видео
«Шапку вы носите как Соловей-разбойник»: Путин пошутил над характером Миллера
Видео
Опубликованы кадры первого за 29 лет неудачного пуска японской ракеты
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Супруга Костомарова рассказала, что пневмония мужа началась с обычного кашля
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.