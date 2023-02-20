Haber Turk: после нового землетрясения в турецкой провинции Хатай рухнули поврежденные ранее здания

Два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 поочередно произошли в районах Дефне и Самандаг турецкой провинции Хатай.

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Новое землетрясение сотрясло турецкую провинцию Хатай. Об этом сообщает CNN Turk. По данным телеканала, подземные толчки привели к новым разрушениям.

«Земля содрогнулась под ногами. Были очень сильные толчки, есть разрушения», - рассказал корреспондент с места событий.

Первое землетрясение магнитудой 6,4 произошло в районе Дефне, второе магнитудой 5,8 в районе Самандаг той же провинции, уточняет Haber Turk. В результате, в руинах лежат поврежденные ранее здания, подземные толчки различной интенсивности продолжаются.

Сильнейшее с 1939 года землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Толчки магнитудой 7,7 разрушили десять провинций республики. Сотни зданий рухнули и погребли под собой десятки тысяч человек. По последним данным, из-под обломков извлечены тела 41 156 человек, еще более 114 тысяч удалось спасти. Сейчас они расселены по палаточным лагерям, в пострадавших регионах продолжается разбор завалов и рухнувших конструкций.

Ранее в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре выпустили предупреждение о цунами, которое может произойти после нового землетрясения. Турецкие власти предостерегли граждан страны от приближения к морю в этом регионе.