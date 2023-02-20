Количество жертв землетрясения в Турции достигло 41 020 человек
AFAD сообщило о 41 020 погибших от землетрясений в Турции по состоянию на 19 февраля.
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В результате серии мощных землетрясений в Турции погибли 41 020 человек. Такие сведения предоставило местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) вечером в воскресенье, 19 февраля.
«Число погибших на данный момент составляет 41 020 человек», - сообщили в ведомстве.
На месте трагедии в настоящий момент работают спасатели из разных стран мира, в том числе из России и СНГ. Ранее в МЧС Киргизии сообщили, что спустя несколько суток после обрушения из-под завалов удалось спасти еще троих местных жителей.
Напомним, что стихийное бедствие повлекло за собой значительный ущерб и для Сирии. Там в ликвидации последствий землетрясения помимо российского МЧС участвуют наши военные из группировки войск в республике.