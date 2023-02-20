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Политолог Демчук назвал визит Байдена в Киев попыткой обосновать американцам траты на Украину

Ян Брацкий
17:27 20.02.2023
По мнению политолога Артура Демчука, своим визитом в Киев Джо Байден работает на собственную предвыборную кампанию и демонстрирует союзникам в ЕС готовность США поддерживать Украину.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Визит президента США Джо Байдена на Украину преследует множество целей. Об этом «Звезде» рассказал доктор политических наук, заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ имени Ломоносова Артур Демчук.

«Прежде всего визит Байдена нацелен на внутриамериканскую аудиторию и политиков, за которыми стоят лоббисты. Приближаются президентские выборы, нарастает критика действующей администрации. Средства расходуются неэффективно, миллиарды переданы Украине, а результатов нет. Киев не только не наступает, но и перешел в глухую оборону. США похожую ситуацию уже пережили, когда в Афганистан вложили колоссальные средства, доставили туда много всякого оружия, а потом спешно оттуда эвакуировались», - заявил Демчук.

Еще одна цель - демонстрация силы и решимости США перед своими европейскими союзниками по Североатлантическому альянсу. Многие из них устали от поддержки Киева.

«Байден работает и на Европу. Показать европейским союзниками по НАТО, что США будут продолжать поддержку Украины. Те, кто устал, кто считает, что средства истощились, должны раскошелиться, потому что так делает их старший партнер», - отметил политолог.

Своей необъявленной поездкой глава Белого дома рассчитывает поднять боевой дух украинских националистов, считает Демчук. Многие из них находятся в депрессии, полагает он, не хотят воевать и сдаются в плен.

«Конечно, это еще и прощупывание реакции России. Завтра послание президента, и визит Байдена специально спланирован так, чтобы у Москвы было мало времени на реакцию. Американцы словами Байдена заявляют о нарастании помощи. Как сказал Лавров на прошлой неделе, Запад проходит точку невозврата. Они понимают, что поражение в этом конфликте станет стратегическим поражением Запада», - подвел итог собеседник «Звезды».

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев назвал поездку Джо Байдена в Киев пиаром. В украинской столице президент Соединенных Штатов провел переговоры с Владимиром Зеленским, пообещав тому около 700 танков от коллективного Запада, 1 000 бронемашин и более двух миллионов снарядов.

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