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Джо Байден анонсировал в Киеве новые антироссийские санкции

Сергей Лебедев
14:22 20.02.2023
Ограничения введут против тех, кто связан со специальной операцией.
Джо Байден анонсировал в Киеве новые антироссийские санкции
© Фото: ТРК «Звезда»
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Американский президент Джо Байден заявил, что на этой неделе США объявят новые санкции против тех, кто связан со спецоперацией России. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

«На этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элиты и компаний, которые пытаются уклониться и восполнить российскую военную машину», - говорится в заявлении Байдена. 

Американский президент отметил, что Украине уже была оказана беспрецедентная военная, экономическая и гуманитарная помощь. Эта поддержка, по его словам, будет продолжаться.

Ранее стало известно, что Украина получит новый пакет военной помощи на $500 миллионов. О нем объявят уже завтра, заявил Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским. В новый пакет войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары.

Напомним, американский президент прибыл в Киев сегодня. Это первый его визит на Украину с начала специальной военной операции.

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