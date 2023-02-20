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США уведомили Россию о визите Байдена в Киев за несколько часов до поездки

Ян Брацкий
16:26 20.02.2023
Визит президента США Джо Байдена на Украину стал первым с момента начала специальной военной операции ВС РФ и не был объявлен официально.
США уведомили Россию о визите Байдена в Киев за несколько часов до поездки
© Фото: Cover Images, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Официальный Вашингтон уведомил Москву о визите президента США Джо Байдена на Украину. Это произошло незадолго до его отправления, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы уведомили Россию о том, что президент Байден отправится в Киев, за несколько часов до отправления в целях избежания конфликтной ситуации», - цитирует РИА Новости заявление Салливана.

Джо Байден прибыл с необъявленным визитом в Киев сегодня, 20 февраля. В ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским Байден пообещал передать ему вместе с союзниками по НАТО около 700 танков и 1 000 бронемашин. Кроме того, президент США анонсировал поставки артиллерийских боеприпасов и передовых ракетных систем залпового огня.

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