Байден пообещал Украине передать около 700 танков и 1 000 бронемашин
Кроме этого, президент США пообещал Киеву 1 000 артиллерийских систем, более двух миллионов снарядов и более 50 передовых реактивных систем залпового огня.
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Президент США Джозеф Байден пообещал киевскому режиму вместе с союзниками передать около 700 танков и 1 000 бронемашин.
«Вместе мы пообещали около 700 танков, тысячи бронемашин, 1 000 артиллерийских систем, более двух миллионов артиллерийских снарядов, более 50 передовых РСЗО», - заявил Байден в ходе пресс-конференции по поводу визита в Киев.
Кроме того, американский президент вскоре пообещал объявить о новых антироссийских санкциях.
До этого сообщалось о том, что с Байденом были обсуждены вопросы поставки дальнобойного вооружения на Украину.