Newsweek: Украина столкнется с целым рядом проблем, связанных с истребителями НАТО

Украинские пилоты, прибывшие в Великобританию, будут обучаться управлять самолетами «стандарта НАТО», а не конкретными моделями, которые, возможно, будут переданы в рамках военной помощи.

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Украина столкнется с рядом проблем, связанных с эксплуатацией истребителей НАТО. Об этом пишет Newsweek.

Первая заключается в вопросе, какие именно самолеты будут переданы Киеву. По мнению одного из опрошенных изданием экспертов, важно обучать пилотов работать именно с теми моделями, которыми им предстоит управлять. В противном случае это «пустая трата времени», считает он.

«Объявление Великобритании в среду было не предложением конкретных истребителей или вообще каких-либо самолетов, а обещанием той или иной формы обучения полетам на самолетах стандарта НАТО», - говорится в публикации.

Другой специалист указал на проблемы с наличием у Великобритании достаточного количества истребителей F-35, чтобы передать их Украине. Отсюда следует, что Киев может получить разве что устаревшие модели Tranche 1 Typhoon, которые не соответствуют его потребностям, заявил он.

Кроме того, сроками обучения пилотов, которое займет несколько месяцев, проблемы не закончатся. Украинцы должны быть подготовлены и к работе на земле. Она включает в себя обслуживание самолетов, создание логистических цепочек, правильную эксплуатацию оружия, которым оснащаются истребители. И все это необходимо выполнять с учетом местного ландшафта, заключил эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил ряд европейских стран с целью заполучить военные самолеты для своей армии. Вскоре после этого неназванный британский министр сказал газете inews, что у них «нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить». Передачу истребителей исключили также в Минобороны Германии.