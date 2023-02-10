Минобороны ФРГ: Берлин не рассматривает поставку боевых самолетов Киеву

О том, что тема возможных поставок самолетов киевскому режиму не находится на повестке дня, заявил официальный представитель Минобороны Германии Арне Коллац.

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В Минобороны Германии заявили, что в настоящий момент не рассматривают поставку боевых самолетов Украине.

«Для нас эта тема не находится на повестке дня», - сказал официальный представитель МО ФРГ Арне Коллац на брифинге.

Ранее британский министр ответил на просьбу президента Украины Зеленского передать в распоряжение киевского режима пилотируемую авиацию, что в стране «нет гребаных самолетов».

В то же время сообщается, что Германия отправит Украине первый батальон танков Leopard 2 в течение трех-четырех месяцев. А премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что танки Challenger 2 прибудут в распоряжение украинских боевиков уже в марте.