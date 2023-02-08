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Лондон рассматривает возможность передачи Киеву боевых истребителей

Евгений Ушаков
20:10 08.02.2023
Сунак уже попросил министра обороны Великобритании Бена Уоллеса изучить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Киеву.
Лондон рассматривает возможность передачи Киеву боевых истребителей
© Фото: Alberto Pezzali, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ответил на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить Киеву истребители в ходе выступления в британском парламенте. По данным Sky News, Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса изучить, какие самолеты официальный Лондон может передать Киеву. Представитель британского правительства пояснил журналистам, что самолеты- это «долгосрочное решение», а «краткосрочные возможности» - это то, в чем Киев нуждается больше всего.

Пресс-секретарь Сунака добавил, что на данный момент Лондон «считает правильным предоставить краткосрочное оборудование, такое как танки Challenger, дополнительные орудия и средства дальнего действия». Пока что решение о передаче самолетов не принято. Однако в официальной резиденции премьер-министра Великобритании подтвердили, что обучение украинских пилотов начнется этой весной.

Financial Times уже сообщили о готовности американской фирмы Lockheed Martin поставлять истребители F-16 на Украину через третьи страны, если найдутся страны, которые «захотят помочь с разрешением конфликта» Украине, то фирма сможет нарастить производство F-16 на своих южнокорейских заводах.

Напомним, 25 января 2022 года украинский лидер попросил у Запада дальнобойные ракеты и истребители. Кроме того, он поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца, президента США Джо Байдена и всех союзников за готовность передать Украине танки.

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