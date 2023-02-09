Зеленский заявил о «закулисных договоренностях» с Лондоном по поставкам ракет большей дальности

Президент Украины добавил, что пока Киев не хочет, чтобы Москва подготовилась и ответила на решение Великобритании о новых поставках вооружения.

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Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции на саммита Европейского союза, который проходит в Брюсселе, заявил, что достиг «закулисных договоренностей» о поставках вооружений киевскому режиму.

«Визит в Лондон дал свой результат. Мы продвинулись в решении по поставкам ракет большей дальности и по подготовке наших летчиков, это все важные шаги на пути к получению самолетов, которые нам нужны. Заключенные соглашения пока не публичные, но позитивные. Результаты вы увидите, но сейчас мы не хотим, чтобы Россия подготовилась и ответила агрессией», - сказал он.

Кроме того, Зеленский назвал позитивной свою встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Я услышал от лидеров некоторых стран Европы готовность предоставлять нам необходимое оружие, в том числе [боевые] самолеты. Сейчас я проведу ряд двусторонних встреч, на которых мы уделим необходимое внимание теме боевой авиации», - добавил президент Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон изменил свою точку зрения в отношении России. Также украинский лидер утверждает, что с Макроном произошли изменения, причем «по-настоящему». Помимо встречи с Макроном и Шольцем украинский президент побывал в Великобритании, где провел переговоры с королем Карлом III и премьером Соединенного Королевства Риши Сунаком.