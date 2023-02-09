Британский министр ответил Зеленскому словами «нет гребаных самолетов»
Один из членов британского кабмина эмоционально отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить официальному Киеву истребители.
«У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить», - заявил газете inews неназванный политик.
Кроме того, издание пишет, что возможная поставка боевых самолетов киевскому режиму слишком дорого обойдется казне Великобритании.
Накануне стало известно, что британский премьер-министр Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу изучить вопрос возможной передачи истребителей Зеленскому. При этом официальный Лондон считает более правильным поставлять Киеву танки, дополнительные орудия и средства дальнего действия.
Тем временем посольство России в Великобритании предупредило британские власти о военно-политических последствиях поставок истребителей Киеву. Дипломаты отметили, что Россия сможет ответить на любые недружественные шаги британской стороны.