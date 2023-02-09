В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Британский министр ответил Зеленскому словами «нет гребаных самолетов»

Ян Брацкий
10:17 09.02.2023
Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил главе Минобороны рассмотреть возможность передачи Киеву истребителей.
Британский министр ответил Зеленскому словами «нет гребаных самолетов»
© Фото: President Of Ukraine, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Один из членов британского кабмина эмоционально отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить официальному Киеву истребители.

«У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить», - заявил газете inews неназванный политик.

Кроме того, издание пишет, что возможная поставка боевых самолетов киевскому режиму слишком дорого обойдется казне Великобритании.

Накануне стало известно, что британский премьер-министр Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу изучить вопрос возможной передачи истребителей Зеленскому. При этом официальный Лондон считает более правильным поставлять Киеву танки, дополнительные орудия и средства дальнего действия.

Тем временем посольство России в Великобритании предупредило британские власти о военно-политических последствиях поставок истребителей Киеву. Дипломаты отметили, что Россия сможет ответить на любые недружественные шаги британской стороны.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:42 В стране и мире
Зельфира Трегулова уходит с поста гендиректора Третьяковской галереи
10:49 В стране и мире
Моравецкий: решение о передаче Киеву истребителей примет НАТО
10:17 В стране и мире
Британский министр ответил Зеленскому словами «нет гребаных самолетов»
09:45 В стране и мире
Видео
Ракета-носитель «Союз» с изображением монумента «Родина-мать зовет!» на борту стартовала к МКС
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Зеленский в свитшоте встретился с королем Великобритании Карлом III
Журналист Херш: водолазы ВМС США заложили бомбы под «СП» во время учений НАТО Baltops
Видео
Застрявшие в разломах дорог машины создали большие пробки в Турции
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Видео
Шойгу заявил, что поставки Киеву наступательного оружия ведут к непредсказуемому уровню эскалации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.