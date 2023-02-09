В стране и мире Британский министр ответил Зеленскому словами «нет гребаных самолетов» Ян Брацкий Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил главе Минобороны рассмотреть возможность передачи Киеву истребителей. © Фото: President Of Ukraine, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: Один из членов британского кабмина эмоционально отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить официальному Киеву истребители. «У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить», - заявил газете inews неназванный политик. Кроме того, издание пишет, что возможная поставка боевых самолетов киевскому режиму слишком дорого обойдется казне Великобритании. Накануне стало известно, что британский премьер-министр Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу изучить вопрос возможной передачи истребителей Зеленскому. При этом официальный Лондон считает более правильным поставлять Киеву танки, дополнительные орудия и средства дальнего действия. Тем временем посольство России в Великобритании предупредило британские власти о военно-политических последствиях поставок истребителей Киеву. Дипломаты отметили, что Россия сможет ответить на любые недружественные шаги британской стороны. Экспертное мнение и аналитика