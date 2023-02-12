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Эксперт Корнев назвал китайский аэростат частью разведывательного эксперимента

Ян Брацкий
12:30 12.02.2023
По словам военного эксперта Дмитрия Корнева, в 70-е годы США использовали высотные аэростаты для разведки над территорией СССР.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Инцидент с китайским аэростатом над США может быть частью глобального эксперимента Пекина по тестированию новых методов ведения слежки. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил военный эксперт Дмитрий Корнев.

«Похоже, что это массированное применение аэростатов с целью посмотреть, насколько такой способ разведки эффективен. Такую практику в свое время предпринимали США в отношении Советского Союза, вплоть до того, что в Союзе в 70-е годы начали создавать самолет-перехватчик и лазер для уничтожения аэростатов. Возможно, это деятельность двойного назначения. Официально, это изучение природных явлений и воздушных течений, а побочно - современная аппаратура на аэростате позволяет вести радиотехническую разведку», - высказался Корнев.

Напомним, в минувшую пятницу ВВС США сбили над территорией страны китайский аэростат. В Пентагоне полагают, что с его помощью военные из Поднебесной вели слежку за стратегическими объектами Штатов. В Пекине эту версию категорически отвергли, пояснив что воздушный шар выполнял сугубо мирную миссию и оказался над США случайно. Китайские дипломаты потребовали от Вашингтона вернуть обломки аэростата, так как он является собственностью КНР.

Ранее Агентство по противовоздушной обороне США и Канады (NORAD) сообщило об обнаружении в небе двух неизвестных летательных аппаратов. По непроверенным данным, это могут быть высотные воздушные шары. Сейчас за объектами ведется наблюдение.

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