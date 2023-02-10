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NYT: американцы нашли западные компоненты в конструкции сбитого китайского аэростата

Ян Брацкий
09:05 10.02.2023
Согласно выводам экспертов в США, установленное на китайском аэростате оборудование использовалось в разведывательных целях.
NYT: американцы нашли западные компоненты в конструкции сбитого китайского аэростата
© Фото: Petty Officer 1st Class Tyler Th, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Сбитый американскими военными китайский аэростат был оснащен разведывательным оборудованием, некоторые образцы которого были западного производства. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Госдепартамент США. К такому выводу эксперты пришли после изучения фотографий аэростата с подвесным оборудованием, которые сделали пилоты самолета-разведчика Lockheed U-2.

Другая газета The Hill со ссылкой на свои источники пишет, что антенны на шаре могли определять местоположение интересующих китайскую сторону объектов, а мощные солнечные батареи обеспечивали энергией датчики, собирающие разведывательную информацию. Точных данных о ее характере и объектах, за которыми следил шар пока нет, уточняют журналисты. Следователи намерены установить, находилось ли на борту шара американское оборудование.

Власти Китая выводы американских экспертов опровергли. С самого начала Пекин уверял, что аэростат предназначен для сбора метеорологической информации и залетел на территорию США случайно. Власти КНР выразили недовольство действиями Вашингтона, сбившего шар.

Соединенные Штаты Америки сбили китайский воздушный шар, который находился в их воздушном пространстве четвертого февраля. Посол Поднебесной во Франции Лу Шайе заявил, что США должны вернуть обломки шара Китаю, так как аэростат является его собственностью. Нежелание возвращать обломки Китаю демонстрирует нечестность американцев, уверен дипломат.

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