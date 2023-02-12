BNO News: ПВО США и Канады засекли два летательных аппарата на севере континента

Агентство по противовоздушной обороне США и Канады обнаружило два воздушных объекта на севере континента. Собираются ли их сбивать - неизвестно.

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Агентство по противовоздушной обороне США и Канады (NORAD) засекло в небе над Северной Америкой два летательных аппарата. Об этом сообщает BNO News.

«Агентство "точно идентифицировало высотный воздушный объект над Северной Канадой"», - говорится в публикации.

Кроме того, по данным Global News, может оказаться, что есть еще один воздушный шар.

В настоящий момент ведется наблюдение. Неизвестно, намерено ли NORAD сбивать их.

Напомним, что в эту пятницу военные США ликвидировали аэростат над Аляской. Это произошло через несколько дней после уничтожения китайского летательного аппарата над Атлантическим океаном, который по данным Пентагона выполнял разведывательные функции. В КНР заявили, что американцы сбили гражданский метеозонд.